شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو تهديد للاحتلال

نشرت "سرايا القدس"، الجناح المسلّح لحركة "الجهاد" الإسلامي في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، مقطع فيديو قصير، تهدد فيه بإلغاء التهدئة مع إسرائيل.

ويظهر في الفيديو، الأمين العام للحركة رمضان شلّح وهو يقول: "إذا لعب العدو لعبته المعهودة بحياة الشعب الفلسطيني، هذه التهدئة سنكسرها".

ولم يضف شلّح أي تصريحات أخرى في الفيديو الذي لا تتجاوز مدّته الدقيقة الواحدة.

وبثّت "سرايا القدس" الفيديو تحت عنوان " لا تختبروا المقاومة"، من دون الكشف عن تفاصيل واضحة، أو رسالة محددة.

ويحتوي الفيديو على مشاهد لقصف الطيران الإسرائيلي، لمناطق في قطاع غزة، وبعض الجرحى والقتلى الذين سقطوا جراء القصف.

ثم يظهر فيه عنصرًا من الحركة يحمل مسدسّا يحتوي على كاتم صوت، وقد يشير هذا إلى الوسيلة ذاتها، التي قُتل بها القيادي في حركة "حماس"، "مازن فقهاء"، مارس/آذار الماضي، على يد متخابر مع إسرائيل، كما تقول حركة حماس.

كما يظهر في الفيديو أحد عناصر "سرايا القدس"، وهو ينظر من منظار وبندقية قنّاصة، باتجاه الجنرال الإسرائيلي "نيتسان ألون"، مسؤول شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي.

ويعرض الفيديو مقاطع لأنفاق المقاومة الفلسطينية، وبعض الصواريخ التي تمتلكها "سرايا القدس".

وفي 26 أغسطس/آب 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة أنهت الحرب على غزة، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.

وعلى مدار 51 يوما،ً في صيف عام 2014، تعرض قطاع غزة، الذي يُعرف بأنه أكثر المناطق كثافة للسكان في العالم، (1.9 مليون فلسطيني) لحرب إسرائيلية، تسبب بمقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً (أعمارهم من شهر إلى 16 عاما)، وجرح (10870) آخرون، منهم (3303) أطفال وفقا لإحصائيات صادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.