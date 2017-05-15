إعلان حالة الطوارئ في اليمن بسبب تفشي الكوليرا

أعلنت سلطات صنعاء حالة الطوارئ في العاصمة اليمنية واعتبرتها مدينة منكوبة بسبب انتشار الكوليرا فيها، داعية إلى مساعدة دولية.

وأعلن الأمين العام للمجلس المحلي في أمانة العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون ليل الأحد "صنعاء عاصمة منكوبة في إطار حالة طوارئ صحية مؤقتة، بسبب انتشار فجائي وبائي للكوليرا يحصد أرواح المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء، ويطال ويهدد حياة كل اليمنيين".

وناشدت وزارة الصحة اليمنية منظمات الإغاثة وجهات مانحة أخرى مساعدتها في التصدي للوباء والحيلولة دون وقوع "كارثة غير مسبوقة".

وقالت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون إن النظام الصحي لا يستطيع مواجهة الوباء نظرا لإصابته بأضرار جسيمة بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين والتي شردت الملايين.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إن "هذا الإعلان جاء نظرا لما تعرضت له أمانة العاصمة من جائحة صحية واسعة وشديدة بانتشار وباء الكوليرا في كل مديرياتها".

وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن إجمالي حالات الاشتباه بالكوليرا بلغت 8595 حالة وإن الإصابات المؤكدة مخبريا وصلت 213 حالة، ووصلت الوفيات إلى 115 حالة في صنعاء وعدد من المحافظات.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن تفشيا لمرض الكوليرا في اليمن أودى بحياة 51 شخصا منذ 27 أبريل / نيسان وهو أكثر من ضعف العدد الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أيام وهو 25 شخصا.

وأضافت المنظمة أن هناك 2752 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا مع تأكد إصابة 58 حالة بالمرض.

وتراجع تفش وبائي في أواخر العام الماضي إلا أن بؤرا تظهر بشكل متكرر وتسبب في زيادتها تردي الأوضاع الطبية والصرف الصحي والنظافة العامة.

وقالت الأمم المتحدة إن بضع منشآت طبية فقط هي التي ما زالت تعمل وأشارت إلى أن ثلثي السكان ليس لديهم مصدر لمياه شرب آمنة.

وتظهر البيانات أن العاصمة صنعاء شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة تلتها المحافظة التي تقع فيها،كما ظهرت حالات في مدن يمنية كبرى أخرى هي الحديدة وحجة وإب وتعز وعدن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 7 ملايين و600 ألف شخص يعيشون في مناطق بها خطر كبير لانتقال عدوى الكوليرا إليهم.