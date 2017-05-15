البث الحي
سياسة

إعلان حالة الطوارئ في اليمن بسبب تفشي الكوليرا

الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
15/5/2017

أعلنت سلطات صنعاء حالة الطوارئ في العاصمة اليمنية واعتبرتها مدينة منكوبة بسبب انتشار الكوليرا فيها، داعية إلى مساعدة دولية.

وأعلن الأمين العام للمجلس المحلي في أمانة العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون ليل الأحد "صنعاء عاصمة منكوبة في إطار حالة طوارئ صحية مؤقتة، بسبب انتشار فجائي وبائي للكوليرا يحصد أرواح المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء، ويطال ويهدد حياة كل اليمنيين".

وناشدت وزارة الصحة اليمنية منظمات الإغاثة وجهات مانحة أخرى مساعدتها في التصدي للوباء والحيلولة دون وقوع "كارثة غير مسبوقة".

وقالت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون إن النظام الصحي لا يستطيع مواجهة الوباء نظرا لإصابته بأضرار جسيمة بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين والتي شردت الملايين.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إن "هذا الإعلان جاء نظرا لما تعرضت له أمانة العاصمة من جائحة صحية واسعة وشديدة بانتشار وباء الكوليرا في كل مديرياتها".

وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن إجمالي حالات الاشتباه بالكوليرا بلغت 8595 حالة وإن الإصابات المؤكدة مخبريا وصلت 213 حالة، ووصلت الوفيات إلى 115 حالة في صنعاء وعدد من المحافظات.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن تفشيا لمرض الكوليرا في اليمن أودى بحياة 51 شخصا منذ 27 أبريل / نيسان وهو أكثر من ضعف العدد الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أيام وهو 25 شخصا.

وأضافت المنظمة أن هناك 2752 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا مع تأكد إصابة 58 حالة بالمرض.

وتراجع تفش وبائي في أواخر العام الماضي إلا أن بؤرا تظهر بشكل متكرر وتسبب في زيادتها تردي الأوضاع الطبية والصرف الصحي والنظافة العامة.

وقالت الأمم المتحدة إن بضع منشآت طبية فقط هي التي ما زالت تعمل وأشارت إلى أن ثلثي السكان ليس لديهم مصدر لمياه شرب آمنة.

وتظهر البيانات أن العاصمة صنعاء شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة تلتها المحافظة التي تقع فيها،كما ظهرت حالات في مدن يمنية كبرى أخرى هي الحديدة وحجة وإب وتعز وعدن.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 7  ملايين و600 ألف شخص يعيشون في مناطق بها خطر كبير لانتقال عدوى الكوليرا إليهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بايدن يواصل اختيار مسؤولي إدارته وترمب يخوض آخر معاركه

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)