إدانة أممية لتجربة كوريا الشمالية الصاروخية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخ بالستي وطالبها بالعودة إلى العمل على نزع سلاحها النووي.

واعتبر غوتيريش في بيان صدر عن الناطق باسمه أن "هذا التصرف هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن ويشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة" ودعا كوريا الشمالية إلى "ضمان امتثالها بشكل كامل بالتزاماتها الدولية والعودة إلى مسار نزع سلاحها النووي".

وأجرت بيونغ يانغ الأحد تجربة جديدة لإطلاق صاروخ بالستي، أشارت إلى أنه قادر على حمل "رأس نووي ثقيل".

وتمنع قرارات الأمم المتحدة الدولة الشيوعية من تطوير تكنولوجيا نووية وصاروخية.

ويدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رده على الاختبار الأخير، حيث قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تضغط من أجل إصدار إدانة شديدة اللهجة ضد كوريا الشمالية.

وسيعقد المجلس جلسة مغلقة الثلاثاء لبحث المسألة.

وتبنى مجلس الأمن قرارين العام الماضي لفرض عقوبات بهدف الضغط على بيونغ يانغ وحرمان نظامها من الحصول على العملة الصعبة التي يحتاجها لتمويل برنامجه العسكري.

وفُرضت عقوبات عديدة على كوريا الشمالية منذ أن أجرت أول اختبار على جهاز ذري عام 2006.

وجمدت المحادثات السداسية بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية منذ عام 2009 عندما انسحبت بيونغ يانغ من المفاوضات التي شاركت فيها كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.