في حفل تنصيبه: ماكرون يرتدي بذلة متواضعة وزوجته تستعير ملابسها

ارتدي الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون في حفل تنصيبه بذلة متواضعة بلغ سعرها أقل من 500 دولار بينما استعارت زوجته ملابسها من دار أزياء.

وكشف العاملون مع ماكرون أن بذلته غامقة اللون التي ارتداها خلال حفل التنصيب يبلغ سعرها 450 يورو (491 دولارا) بينما استعارت زوجته بريجيت ترونيو زيا من قطعتين من دار أزياء لوي فيتون، لتظهر به خلال مراسم تنصيب زوجها.

وبدا هذا محاولة من جانب الرئيس الجديد لقصر الإليزيه إلى أن ينأى بنفسه عن البهرجة والبذخ، بعدما أطاحت اتهامات بالفساد منافسه السابق في الحملة الانتخابية فرانسوا فيون.

وتورط فرانسوا فيون، الذي كان في مرحلة ما هو المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة، في فضائح مالية من بينها تلقيه هدية من رجل أعمال ثري عبارة عن بذلتين قيمتهما نحو 13 ألف يورو (14205 دولارات).

وبينما تظهر استطلاعات الرأي أن طهارة اليد بين أهم الصفات التي يرغب الناخبون الفرنسيون في توافرها في الرئيس بعد أن ضجروا من مثل هذه الفضائح، يبدو أن اختبار ماكرون لملابسه يبعث بإشارة إلى أنه سيكون مختلفا عن سابقيه.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قد اشتهر بنمط حياته الذي اتسم بالبهرجة، بينما تعرض الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند لانتقادات لأنه يدفع نحو 10 آلاف يورو (10927 دولارا) شهريا لحلاقه.