شاهد: مقتل ثلاثة وإصابة 10 في حادث قطار باليونان

قالت الشرطة اليونانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون إثر خروج قطار عن القضبان واقتحامه منزلا في شمال البلاد مساء السبت.

وقالت شركة القطارات اليونانية (ترينوسي) إن القطار الذي كان يقل 70 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم كان متجها من أثينا إلى سالونيك ثاني أكبر مدن اليونان عندما خرج عن القضبان في بلدة أديندرو الواقعة على بعد نحو 37 كيلومترا.

واصطدمت عربتان على الأقل بالطابق الأرضي لمنزل في حين انقلبت عربات أخرى وتحطمت نوافذها. ولم يعرف بعد سبب الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن أحد سكان المنطقة ويدعى يورجوس ميلوناس قوله "سمعت ضجة غريبة ثم رأيت القطار يقترب ويصدم منزل جيراني".

وقالت ترينوسي إن ثلاثة مصابين في حالة خطيرة.

وكانت الشركة قالت في بيان على موقعها الإلكتروني في وقت سابق إن أربعة أشخاص قُتلوا في الحادث. وحذفت هذه الإشارة فيما بعد.

وشارك ما لا يقل عن 12 سيارة إطفاء في عملية الإنقاذ.