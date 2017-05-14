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سياسة|فرنسا

شاهد: لحظة وداع فرانسوا أولاند لقصر الإليزيه

14/5/2017

ودع الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولاند قصر الإليزيه عقب مراسم تنصيب الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون (الأحد).

وعقد ماكرون (39 عاما)، وهو وزير اقتصاد ومصرفي سابق، اجتماعا مع أولاند ناقشا خلاله عددا من القضايا، من بينها نقل شفرات إطلاق الصواريخ النووية الفرنسية.

واصطحب الرئيس الجديد أولاند المغادر إلى خارج قصر الإليزيه بعد مراسم تسليم السلطة.

وقال أولاند (62 عاما)، الذي فضل عدم الترشح لفترة رئاسة ثانية، إنه سيعود لممارسة دوره كمواطن فرنسي بعد مغادرته قصر الإليزيه، الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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