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سياسة|روسيا

شاهد: بوتين يعزف على البيانو قبل اجتماعه مع رئيس الصين

14/5/2017

عزف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البيانو وهو ينتظر الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم (الأحد).

وألقي بوتين كلمة في وقت سابق اليوم خلال قمة تعقدها الصين بشأن مشروع طريق الحرير الجديد، وتوجه لاحقا لعقد محادثات ثنائية مع شي وزعماء آخرين.

وبينما ينتظر لقاء شي عزف بوتين مقاطع من أغاني تعود للحقبة السوفيتية عن موسكو وسان بطرسبرغ.

واستعرض بوتين رجل المخابرات السابق الذي يبلغ من العمر 64 عاما مهاراته في العزف على البيانو في مناسبات سابقة رغم حرصه التباهي برجولته وعضلاته المفتولة. ومن بين ذلك ظهوره في صور وهو يركب الخيل في سيبيريا ويقود طائرات لمكافحة الحرائق ويمارس الغوص في أعماق بحيرة بايكال وفي البحر الأسود قبالة القرم.

المصدر : رويترز
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