شاهد| السيسي: مصر مش طابونة!

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انتشار ظاهرة وضع اليد على الأراضي، وقال إن مصر "ليست طابونة" (مخبز).

جاءت تصريحات السيسي خلال زيارة لمحافظة قنا جنوب مصر، التي افتتح خلالها عددا من المشروعات، وذلك تعليقا على الأرقام الخاصة بمساحة الأراضي التي تم وضع اليد عليها في المحافظة.

وقال السيسي إن هذه الأراضي "بتاعة مصر.. مش بتاعتنا.. مش من حقي أديهالك.. الكلام ده مش هيتم تاني… محدش ياخد حاجة مش بتاعته.. محدش ياخد حاجة مش بتاعته.. هي مش طابونة.. هي مش طابونة".

وكلف السيسي القوات المسلحة ووزارة الداخلية بإنهاء هذا الوضع بنهاية شهر مايو/أيار الجاري، وإحالة كل من يرفض هذا إلى القضاء بشكل فوري.