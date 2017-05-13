البث الحي
سياسة|فلسطين

800 ألف فلسطيني ينتخبون 145 مجلسا محليا بالضفة الغربية واستبعاد غزة

فلسطينية مسنة تدلي بصوتها في انتخابات محلية بالضفة الغربية المحتلة
فلسطينية مسنة تدلي بصوتها في انتخابات محلية بالضفة الغربية المحتلة
13/5/2017

أدلي الفلسطينيون بأصواتهم السبت في انتخابات محلية بالضفة الغربية المحتلة وذلك في ممارسة للديمقراطية هي الأولى لهم منذ سنوات وإن كانت تثير التوتر بين حركتي فتح وحماس.

ولا تلوح انتخابات تشريعية ولا رئاسية في الأفق لكن الانتخابات المحلية تعد اختبارا لشعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها.

وفي مؤشر على الشقاق يتوقع أن يصوت نحو 800 ألف فلسطيني لاختيار ممثلين عنهم في 145 مجلسا محليا بالضفة الغربية من دون قطاع غزة.

واستمر جدال سياسي وقانوني لشهور قبل انتخابات المحلية اليوم. وتبادلت السلطة الفلسطينية، والتي تسيطر على الضفة الغربية، الاتهامات مع حماس، التي تدير قطاع غزة، بالمسؤولية عن عدم إجراء الانتخابات في القطاع الساحلي المحاصر.

وصرح أحد مرشحي فتح أن الانتخابات تظهر للعالم أن هناك ممارسة ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت حماس إن السلطة الفلسطينية اتخذت قرارا أحاديا بالمضي قدما في إجراء الانتخابات قبل الاتفاق على إطار قانوني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

بايدن يواصل اختيار مسؤولي إدارته وترمب يخوض آخر معاركه

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

(الجزيرة)

فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

سيارات تحترق خلال مظاهرة ضد "قانون الأمن الشامل" في باريس السبت (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)