عمان تحمل سلطات الاحتلال مسؤولية مقتل أردني في القدس

استنكرت الحكومة الأردنية السبت مقتل مواطن أردني على يد قوات الأمن الإسرائيلية في القدس محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية باعتبارها "القوة القائمة بالاحتلال".

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار على مواطن أردني في القدس الشرقية المحتلة اليوم ما أدى الى استشهاده".

وأضاف أن "الحكومة استنكرت الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني الشهيد وطالبت إسرائيل بكامل التفاصيل حول هذه الجريمة".

وأوضح أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عبر السفارة الأردنية في تل أبيب تفاصيل حادثة استشهاد المواطن الأردني محمد عبدالله سليم الكسجي للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث".

وبحسب البيان فان "المواطن الأردني الكسجي كان غادر البلاد عبر معبر الشيخ حسين شمالي المملكة مؤخرا بتأشيرة سياحية إسرائيلية ولم يعد مع المجموعة السياحية التي كان برفقتها".

وادعت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أن أردنيا هاجم وجرح بسكين شرطيا إسرائيليا في القدس الشرقية المحتلة قبل أن تقتله قوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان ان الشرطي الاسرائيلي الذي تعرض للهجوم مصاب بجروح "متوسطة" وتم نقله إلى أحد مستشفيات القدس.

ومنذ الاول من تشرين الاول/أكتوبر 2015، قتل 263 فلسطينيا و41 إسرائيليا وأميركيان اثنان وأردنيان اثنان وإريتري وسوداني وبريطانية في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس