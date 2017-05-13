شاهد: 75 ألف هجوم إلكتروني في 99 بلدا بهدف طلب فدية مالية

استهدفت موجة هجمات إلكترونية بصورة متزامنة "العديد من دول العالم" بواسطة برنامج معلوماتي خبيث بهدف الحصول على فديات مالية.

وحذرت السلطات الأمريكية والبريطانية الجمعة من موجة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت بصورة متزامنة العديد من دول العالم بواسطة برنامج معلوماتي خبيث بهدف الحصول على فديات مالية، مناشدة ضحايا هذه الهجمات عدم دفع أموال للقراصنة.

وقالت الوكالة البريطانية للأمن المعلوماتي في بيان "اليوم شهدنا سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت آلاف المؤسسات والأفراد في عشرات الدول".

وأوصت الوكالة بتحديث برامج أمن المعلومات وبرامج مكافحة الفيروسات الإلكترونية.

من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في بيان "لقد وردتنا تقارير عديدة عن إصابة أجهزة كومبيوتر ببرنامج معلوماتي للحصول على فديات، نحض الأفراد والمنظمات على عدم دفع الفدية أن هذا الأمر لا يضمن الوصول مجددا إلى البيانات".

وتثير هذه الموجة من الهجمات الإلكترونية على مستوى عالمي تثير قلق خبراء أمن المعلوماتية الذين لفتوا إلى أن القراصنة قد يكونوا استفادوا من ثغرة أمنية في أنظمة ويندوز كشفت النقاب عنها وثائق سرية خاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية تمت قرصنتها.

ويقوم البرنامج الخبيث بإغلاق ملفات المستخدمين ويجبرهم على دفع فديات مالية على شكل "بيتكوينز" مقابل إعادة فتحها.

وكتب جاكوب كروستيك المسؤول في شركة "أفاست "لأمن المعلوماتية على مدونة "لقد رصدنا أكثر من 75 ألف هجوم في 99 بلدا".

من جهتها، قالت شركة "فورسبوينت سيكيوريتي لابس" المتخصصة أيضا في أمن المعلوماتية إنها رصدت "حملة كبيرة من الرسائل الإلكترونية المصابة" بالفيروس المعلوماتي الخبيث، مؤكدة أن وتيرة الهجوم بهذه الرسائل المصابة بالفيروس ناهزت خمسة ملايين رسالة في الساعة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت مساء الجمعة أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف خدمة الصحة العامة في بريطانيا كان "هجوما دوليا" استهدف "دولا ومنظمات عدة".

وفي موسكو أعلنت وزارة الداخلية الروسية مساء الجمعة أن أجهزة الكومبيوتر التابعة لها تعرضت ل"هجوم فيروسي".

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدثة باسم الوزارة إيرينا فولك إنه "تم رصد هجوم فيروسي على الكومبيوترات الشخصية التابعة للوزارة والعاملة على نظام تشغيل ويندوز".