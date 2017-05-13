رئيس صربيا يصف رئيس وزراء "بالكلب"

هاجم الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش رئيس وزراء كوسوفو السابق راموش هاراديناي بشكل غير معتاد ووصفه بالكلب.

وقال نيكوليتش في تصريحات لصحيفة "نوفوستي" الصربية " إنه كلب يتحسس طعم اللحم البشري، ويجب معاقبته حتى لا تظل رغوة السعار تنساب في فمه".

وألقت السلطات الفرنسية القبض على هاراديناي في يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب أمر اعتقال دولي صادر بناء على طلب من صربيا، لكنها عادت وأطلقت سراحه الشهر الماضي.

وتتهم بلغراد هاراديناي بارتكاب جرائم حرب خطيرة بحق صربيا إبان فترة الحرب الأهلية خلال عامي 1998 و1999.

وتمت تبرئة هاراديناي مرتين خلال محاكمته في قضايا تتعلق بالاتهامات الصربية أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي.

وخلال المحاكمة، لقي أكثر من عشرة شهود حتفهم في ظروف غامضة.