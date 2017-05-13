ترمب سيدعم حق "تقرير المصير" للفلسطينيين في جولته بالشرق الأوسط

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش.آر مكماستر إن الرئيس دونالد ترمب سيعبر عن دعمه لحق تقرير المصير للفلسطينيين خلال جولة بالشرق الأوسط هذا الشهر.

جاءت تعليقات مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد تسعة أيام من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبيت الأبيض والتي تعهد خلالها ترمب بالسعي من أجل اتفاق سلام تاريخي؛ لكنه لم يصل إلى حد إعادة الالتزام صراحة بالهدف النهائي بإقامة دولة فلسطينية وهو الهدف الذي ظل لفترة طويلة ركيزة في السياسة الأمريكية.

وقال مكماستر، وهو يستعرض أول جولة خارجية لترمب منذ تنصيبه، إن الرئيس الأمريكي سيستغل زيارته للسعودية، محطته الأولى، لتشجيع الشركاء العرب والمسلمين على اتخاذ "خطوات جديدة جريئة" للتصدي لكل من إيران وتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد "الذين يطيلون أمد الفوضى والعنف".

وأوضح مكماستر للصحفيين أن جولة ترمب، التي ستبدأ أواخر الأسبوع القادم وتشمل أيضا إسرائيل وروما تهدف "لبث رسالة وحدة" من خلال زيارة الأماكن المقدسة للمسيحية واليهودية والإسلام.

وقال مكماستر الجنرال السابق بالجيش والذي يتمتع بخبرات واسعة في شؤون الشرق الأوسط إن ترمب سيجدد التأكيد في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "العلاقات الأمريكية الوثيقة مع الدولة اليهودية" وفي اجتماع مع الرئيس عباس "سيعبر عن رغبته في الكرامة وتقرير المصير للفلسطينيين".

وتقول مصادر فلسطينية إن من المتوقع أن يجتمع ترمب مع عباس رئيس السلطة الفلسطينية في بيت لحم بالضفة الغربية.

وكان ترمب أثار انتقادات دولية في فبراير /شباط عندما بدا وهو يتحدث في مؤتمر صحفي مع نتنياهو أنه يتراجع عن الالتزام الأمريكي القائم منذ فترة طويلة بإقامة دولة فلسطينية قائلا إنه سيترك الأمر للجانبين لتقريره.

وردا على سؤال عما إذا كان ترمب سيجمع نتنياهو وعباس معا في قاعة واحدة خلال الزيارة المقررة في 22 و23 من مايو/أيار قال مكماستر إن هذا الأمر يعود إلى الرئيس والزعيمين الآخرين، وأضاف "الخطط النهائية لم تتحدد بعد".

ويشكك أغلب الخبراء في فرص ترمب في التوسط في اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.