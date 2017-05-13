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سياسة|ألمانيا

إخلاء طائرة في ألمانيا بعد سماع محادثة مشبوهة

13/5/2017

أخلت السلطات الألمانية طائرة في مطار كولونيا بون مساء (الجمعة) بعدما قال ركاب إنهم سمعوا محادثة مشبوهة.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن ركابا أبلغوا الطاقم بأن لديهم "مخاوف بشأن سلامة الرحلة".

وتم تفتيش الطائرة والأمتعة ولكن لم يتم العثور على أي شيء مشبوه، وتم إلغاء الرحلة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة "إكسبريس" التي كانت أول من ذكر الواقعة، إن شخصين قاما فجأة وغادرا الطائرة بينما كانت تستعد للإقلاع.

ورفض الركاب والطاقم مواصلة الرحلة التي كانت مقررة إلى مدينة بالما دي مايوركا بإسبانيا بسبب وجود "رجل مشبوه" على متن الطائرة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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