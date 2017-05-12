قتيلان وعشرة مصابين في إطلاق نار بمحافظة القطيف السعودية

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية أن"عناصر إرهابية"في حي المسورة بمحافظة القطيف أطلقت النار بكثافة وعشوائية على المارة ورجال الأمن ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين

وأضاف بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الجمعة :" قُتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية فيما أصيب عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين ، أحدهم بحالة حرجة ، وبينهم امرأة وطفلان".

وأوضح المتحدث في البيان "أنه عند شروع عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية في الحي بتنفيذ مهامهم تعرضوا لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية التي يتخذون من المنازل المهجورة والخربة بالحي منطلقاً لها"

وتابع :" وبمبادرة قوات الأمن في تعقب مصادر إطلاق النار لجأت تلك العناصر الإرهابية إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع".