شاهد: انفجار قرب مكتب بريد وسط روما

قال رئيس الشرطة الإيطالية في روما إن انفجارا وقع خارج مكتب بريد يبدو إنه نجم عن عبوة ناسفة بدائية وضعت بين سيارتين متوقفتين.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن انفجارا وقع قرب مكتب بريد في وسط العاصمة روما الجمعة، وإنه لم تقع إصابات فيما يبدو نتيجة الانفجار الذي ربما نجم عن طرد.

وقالت صحيفة (لا ريبوبليكا) على موقعها على الإنترنت إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سيارة كانت متوقفة لحقت بها أضرارا.

وذكرت خدمة المعلومات (لوكفيردي) التي يديرها نادي السيارات الإيطالي بالتعاون مع شرطة المدينة على موقع ( تويتر ) إن "فحوصا فنية" تجرى قرب مكتب البريد.

وذكرت محطة "سكاي تي جي 24" الإخبارية أن الانفجار لم يسفر، على ما يبدو، عن وقوع إصابات، وأن قوات الإطفاء متواجدة في المنطقة التي وقع فيها الانفجار.

ولم يؤدِ الانفجار الذى وقع صباح الجمعة خلال ساعات العمل في منطقة وقوف السيارات بالقرب من مدخل جانبي إلى مكتب البريد، لوقوع إصابات ولكنه أضرّ بمركبة.

ويقع مكتب البريد في حي أوستينسا بالقرب من محطة أنفاق "بيراميدا".

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الحادث.