ترمب يحذر مدير الـ FBI المُقال من تسريب مكالماتهما

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال جيمس كومي الجمعة من تسريب تفاصيل أحاديثهما للصحافة ملمحا إلى احتمال تسجيلها.

وكتب ترمب في تغريدات صباحية "ليأمل جيمس كومي بألا تكون أحاديثنا قد سجلت قبل أن يبدأ بتسريبها إلى الصحافة".

وكشف ترمب الخميس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" أنه سأل كومي ثلاث مرات خلال اتصالين هاتفيين وعشاء إن كان يستهدفه تحقيق "اف بي آي" في قضية تدخل روسيا في حملة الانتخابات قبل إقالة مدير اف بي آي الثلاثاء.

وصرح لشبكة التلفزة الأمريكية "قلت إذا كان ذلك ممكنا، هل يمكن أن تقول لي إذا كان ثمة تحقيق بحقي وأجاب أن ليس هناك تحقيق بحقي"، في إشارة إلى التحقيق الذي تجريه الشرطة الفيدرالية حول صلات محتملة بين فريق ترمب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية في 2016.

ويشهد الكونغرس أيضا تحقيقين لتحديد مدى حصول تواطؤ مع روسيا لتسهيل انتخاب الجمهوري ترمب على حساب منافسته الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

ورد ترمب أيضا صباح الجمعة على انتقادات طالت ما أعلنه فريقه بعد الإقالة المفاجئة لكومي.

وقال "بوصفي رئيسا ناشطا جدا مع أمور كثيرة تحصل حاليا، ليس ممكنا دائما للفرق التابعة لي أن تقف على منبر وأن تتحلى بدقة لا تشوبها شائبة".

وأضاف "الأفضل ربما هو إلغاء كل المؤتمرات الصحافية في المستقبل وتسليم أجوبة مكتوبة لمزيد من الدقة".