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سياسة|تركيا

تركيا تحذر (ويكيبيديا) وتطالبها بفتح مكتب لها

تركيا تحذر ويكيبيديا بشأن المحتوى وتطالبها بفتح مكتب لها
تركيا تحذر ويكيبيديا بشأن المحتوى وتطالبها بفتح مكتب لها
12/5/2017

طالبت تركيا موسوعة الإنترنت (ويكيبيديا) بفتح مكتب على أراضيها ودفع الضرائب اللازمة حتى لا تحجب موقعها.

وقال وزير النقل التركي أحمد أرسلان في تصريح لقناة تلفزيونية تركية إن ويكيبيديا "تخلق انطباعا كاذبا بأن تركيا تدعم منظمة إرهابية".

وتقول صفحة على ويكيبيديا إن تركيا إما تواطأت مع تنظيم الدولة في سوريا أو لم تبذل جهدا كافيا للتصدي له.

وقالت الهيئة المشرفة على الاتصالات في تركيا إنها حظرت ويكيبيديا بموجب قانون يسمح بحجب المواقع التي تعد تهديدا على الأمن العام.

وتقدمت ويكيبيديا الثلاثاء باستئناف ضد الحظر الذي فرض منذ أسبوعين، ورفضت محكمة تركيا الاستئناف.

وكانت الهيئة التركية لمراقبة الاتصالات قالت قبل أسبوعين إنها حجبت موقع ويكيبيديا مستشهدة بالقانون الذي يسمح لها بحجب المواقع الإلكترونية التي تعتبرها السلطات تهديدا للأمن القومي.

وتعرض موقع ويكيبيديا للحظر في بلدان أخرى، من بينها حظر مؤقت في روسيا، وحظر متكرر في الصين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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