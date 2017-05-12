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سياسة

تركيا: اعتقال العشرات من موظفي البورصة لصلتهم بفتح الله غولن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
12/5/2017

احتجزت الشرطة التركية 53 موظفا سابقا في بورصة اسطنبول اليوم الجمعة للاشتباه في صلتهم بحركة فتح الله غولن والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز.

وذكرت (خبر ترك) على موقعها الإلكتروني أن الادعاء أمر باحتجاز 102 شخص في إطار التحقيقات المتعلقة بالبورصة.

وقالت الصحيفة إن المداهمات جرت فجر الجمعة في 70 عقارا واستهدفت مشتبها بهم فصلوا من مواقعهم ببورصة إسطنبول في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن ممثلي الادعاء في العاصمة أنقرة أمروا بإلقاء القبض على 48 آخرين من الموظفين السابقين في مؤسسات تعليمية على صلة بفتح الله غولن أغلقت بعد الانقلاب.

وأضافت أن الشرطة احتجزت 16 شخصا حتى الآن في عملية شملت 12 إقليما.

والأسبوع الماضي فصلت تركيا 107 من القضاة وممثلي الادعاء للاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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