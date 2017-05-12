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سياسة|السودان

السودان يعلن تشكيل حكومة وفاق وطني

11/5/2017

أعلن رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، والتي تتكون من 31 وزيرا اتحاديا وأكثر من 40 وزير دولة، مع نائب لرئيس الجمهورية وأربعة مساعدين.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي مساء الخميس إن الحكومة الجديدة جاءت تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني الذي جرى في البلاد في المرحلة السابقة.

ووصف صالح الحوار الوطني بأنه أكبر مشروع سياسي في البلاد منذ استقلالها في 1956. وأضاف أن أولويات حكومته هي زيادة الانتاج وتحقيق السلام.

وبرر صالح تأخر الإعلان عن حكومته بكثرة المشاورات لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين بعدما رُشح نحو 1500 شخص للمشاركة في الحكومة.

وتم تعديل الدستور السوداني في ديسمبر/كانون الأول لاستحداث منصب رئيس الوزراء، وهو مطلب لأحزاب المعارضة التي شاركت في حوار وطني مع الحكومة، بهدف إعادة توزيع بعض السلطات التي يتمتع بها الرئيس عمر البشير.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + رويترز
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