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سياسة|إيطاليا

إيطاليا تغرم واتساب لإجبارها المستخدمين على مشاركة بياناتهم

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
12/5/2017

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا (الجمعة) أنها فرضت غرامة قدرها 3 ملايين يورو على واتساب لإجباره المستخدمين الموافقة على مشاركة بياناتهم الشخصية مع فيسبوك الشركة الأم للتطبيق.

كانت سلطات حماية البيانات في دول الاتحاد الأوربي طلبت من واتساب العام الماضي وقف مشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك نظرا لشكوك بشأن صحة موافقة المستخدمين على الإجراء.

وقالت الهيئة الإيطالية إن التطبيق دفع المستخدمين للاعتقاد بأنه لن يسمح لهم بمواصلة استخدام الخدمة إلا بعد موافقتهم على شروط تشمل مشاركة البيانات الشخصية.

وقال متحدث باسم واتساب في رسالة بالبريد الالكتروني "نراجع القرار ونتطلع للرد على المسؤولين".

والغرامة المفروضة أقل من الغرامة القصوى المتاح للهيئة فرضها وقدرها خمسة ملايين يورو.

وقالت الهيئة إنها وجدت أيضا أن بعض شروط الاستخدام في واتساب غير منصفة ومنها السماح بتعطيل الخدمة دون إبداء سبب وأن الجهة المقدمة للخدمة هي فقط من لها حق إنهاء الاتفاق.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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