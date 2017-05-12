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سياسة|أمريكا

أبرز أوصاف ترمب لدى الأمريكيين: "معتوه" و"عاجز" و"كاذب"!

الاستطلاع أظهر تدني شعبية الرئيس الأمريكي
الاستطلاع أظهر تدني شعبية الرئيس الأمريكي
11/5/2017

أظهر استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة أن أبرز الصفات التي تتبادر إلى ذهن الأمريكيين عن الرئيس دونالد ترمب هي: معتوه، وعاجز، وكاذب.

وكشف استطلاع الرأي، الذي أجرته جامعة كوينيبياك الأمريكية، تدني شعبية الرئيس الأمريكي رغم أنه لم يكمل في منصبه أربعة أشهر.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن "أول كلمة تتبادر إلى ذهنهم عندما يفكرون في ترمب؟" فكانت أكثر الإجابات التي عبر عنها المشاركون هي على الترتيب:

1. معتوه

2. عاجز

3. كاذب

4. قائد

5. غير مؤهل

6. رئيس

7. قوي

8. رجل أعمال

9. جاهل

10. مغرور

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن 61% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن ترمب غير أمين، بينما عبر 58% عن عدم رضاهم عن أدائه في منصبه.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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