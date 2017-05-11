وزير داخلية مصري سابق يهرب من تنفيذ أحكام بالسجن

قالت وسائل إعلام مصرية إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هارب من تنفيذ أحكام بالسجن بحقه.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر أمنية أن مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل العادلي للقبض عليه لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات، في القضية المعروفة باسم "فساد وزارة الداخلية"، وإنه تمكن من الهرب قبل وصول قوات الأمن إلى منزله.

وكان العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكانت الممارسات الوحشية وأساليب التعذيب التي انتهجتها وزارة الداخلية في عهد العادلي من بين أسباب انطلاق ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت مديرية أمن محافظة الجيزة إنها تلاحق العادلي حاليا في عدد من الأماكن التي يتوقع تواجده فيها.

وأثار خبر هروب العادلي وفشل الداخلية في القبض عليه انتقادات واسعة من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم النشطاء سلطات الأمن المصرية بالتواطؤ مع العادلي وعدم الرغبة في القبض عليه، مشيرين إلى المعاملة المميزة التي كان يتمتع بها أثناء احتجازه على ذمة قضايا فساد وقتل المتظاهرين، في حين تنشط السلطات في اعتقال وتصفية النشطاء ومعارضي الانقلاب العسكري.