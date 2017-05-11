مصطفى الفقي مديرا لمكتبة الإسكندرية

اختار مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي مديرا للمكتبة خلفا لإسماعيل سراج الدين الذي عمل مديرا للمكتبة منذ افتتاحها في أكتوبر/تشرين الأول 2002.

وقالت مكتبة الإسكندرية في نشرتها الصحفية (الخميس) إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدق على اختيار الفقي للمنصب.

ولد الفقي في 1944 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1966 ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1977 والتحق بالسلك الدبلوماسي.

وشغل الفقي عدة مواقع دبلوماسية؛ كما عمل أستاذا للعلوم السياسية في قسم الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وكان عضوا بلجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وترجع فكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية للمؤرخ والأكاديمي السكندري الراحل مصطفى العبادي (1928-2017) الذي كان أول من طرح الفكرة في سبعينيات القرن الماضي وأصدر كتابا خاصا عنها بعنوان (مكتبة الإسكندرية.. سيرتها ومصيرها).

وتضم المكتبة اليوم ست مكتبات متخصصة إضافة للمكتبة الرئيسية وأربعة متاحف و13 مركزا بحثيا وأربع قاعات للمعارض الفنية ومركزا للمؤتمرات.