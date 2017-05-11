شاهد: هنية يكشف عن التوصل إلى قاتل "مازن فقها"

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، عن تمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال القاتل المباشر الذي نفذ عملية اغتيال "مازن فقها" قبل شهر ونصف الشهر.

وكان "فقها" أحد القياديين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأوضح هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الخميس أمام منزل فقها، أن المتهم الذي ألقي القبض عليه أدلى للأجهزة الأمنية باعترافات كاملة بناء على أوامر مباشرة من "العدو الصهيوني"، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ستعقد مؤتمرا صحفيا تشرح فيه كل التفاصيل التي تتعلق بهذه الجريمة.

وقال هنية "سننفذ في هذا القاتل وكل من شارك في هذه الجريمة الحكم العادل على قاعدة العدالة الثورية، وسنواصل الطريق حتى يعلم العدو بأن دمنا غالٍ".

وشكر هنية الأجهزة الأمنية التي عملت على مدار الساعة وفي كل الساحات برا وبحرا وعلى المعابر وكل ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى هذه اللحظة.

وتوجه هنية بالتحية للأسرى المحررين من قطاع غزة والضفة الغربية الذين عاشوا الألم لحظة الاغتيال، مردفاً "رغم الألم سعداء في هذه اللحظة وفخورين برجالنا وبأجهزتنا الامنية وكتائبنا واستخباراتنا وبكل من كان سببا لأن نقف في هذه اللحظة أمام بيت القائد الشهيد لنعلن هذا الانجاز".