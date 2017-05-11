شاهد: مقتل أكثر من 26 شخصا في حفل زفاف جراء انهيار جدار

لقي أكثر من 26 شخصا حتفهم في حفل زفاف شمالي الهند في ساعة متأخرة مساء الأربعاء بسبب انهيار جدار حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام إن 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 28 آخرين بجروح، خلال حفل زفاف في ولاية راجستان غرب الهند، إثر انهيار جدار جراء الهطول الغزير للأمطار وهبوب عاصفة رعدية.

وقال قائد شرطة منطقة بهاراتور الخميس إن الحادث وقع في قاعة حفلات زفاف على طريق سيفار بمنطقة بهاراتور حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص لحضور حفل زفاف، مشيرا إلى أن أمطارا غزيرة وعاصفة رعدية ضربتا المنطقة فجأة مما تسبب في انهيار جدار القاعة، ومحاصرة الأشخاص الذين احتموا تحت سقيفة قرب الجدار لحماية أنفسهم من الأمطار .

وقالت صحيفة (هندوستان تايمز ) إن 22 شخصا لقوا حتفهم عندما انهار الجدار على أشخاص كانوا يحتمون من عاصفة قوية خلال حفل الزفاف في مدينة بهاراتبور.

وذكرت محطة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية أن الحادث أسفر عن مقتل 26 شخصا.

ونقل عن الشرطة المحلية قولها إن العشرات أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

ومن بين القتلى ثماني سيدات وأربعة أطفال، وفقا لما ذكرته صحيفة (تايمز أوف إنديا ).