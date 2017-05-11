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سياسة

شاهد: بلدية مدينة دبلن الأيرلندية ترفع علم فلسطين

11/5/2017

وافق مجلس مدينة دبلن الأيرلندية على رفع علم فلسطين على مبنى البلدية لمدة شهر، رغم معارضة السفير الإسرائيلي في أيرلندا.

وقال عضو مجلس المدينة جون ليونز إنه اقترح رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وإحياء لذكرى مرور 50 عاما على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وقال ليونز إن هذا التحرك من شأنه أن يدعم المجتمعات التي تعيش في ظل نظام فصل عنصري أسوأ من جنوب إفريقيا" في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بحسب صحيفة أيريش تايمز الأيرلندية.

لكن السفير الإسرائيلي في أيرلندا زائيف بوكر قال إن رفع العلم الفلسطيني سيكون أمرا "مشحونا سياسيا بشكل كبير"، معتبرا أنه يعني انحيازا من مجلس المدينة للجانب الفلسطيني.

وقال بوكر في خطاب وجهه لمجلس المدينة: "إن دبلن لديها تقليد طويل ويستحق الفخر بكونها مرحبة بالمجتمعات الجديدة، وأنا أعلم أن هناك الكثير من الإسرائيليين الذين جاءوا إلى دبلن لأسباب تتعلق بالعمل وقرروا البقاء فيها".

واعتبر بوكر أن رفع العلم الفلسطيني على مبنى المدينة سيبعث "رسالة سلبية" للمواطنين اليهود والإسرائيليين الذين يعيشون في دبلن.

وللتوصل إلى حل وسط اقترحت آن فيني، عضو مجلس المدينة، رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي لمدة أسبوع خلال شهر مايو/أيار لإبراز ما وصفته بـ"معاناة المدنيين من جانبي الصراع".

لكن اقتراح فيني حظي بموافقة 11 عضوا فقط في مجلس المدينة، بينما أيد اقتراح رفع العلم الفلسطيني 42 عضوا بالمجلس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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