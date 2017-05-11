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سياسة

ترمب يطلب من روسيا كبح جماح الأسد وإيران

ترمب يصف لقاءه مع لافروف بأنه كان "جيدا جداً"
ترمب يصف لقاءه مع لافروف بأنه كان "جيدا جداً"
11/5/2017

قال البيت الأبيض الأربعاء إن الرئيس دونالد ترمب دعا موسكو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى "كبح جماح" الرئيس السوري بشار الأسد وإيران.

وقال البيت الأبيض في بيان "أكد ترمب ضرورة العمل معا لإنهاء الصراع في سوريا وسلّط الضوء على وجه الخصوص على ضرورة أن تكبح روسيا جماح نظام الأسد وإيران ووكلاء إيران".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه عقد "لقاء جيدا جدا" في البيت الأبيض مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك غداة إقالة ترمب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي. وأضاف ترمب أن الأمور تتحرك بشأن سوريا، معتبرا أن هذا "إيجابي جدا".

من جانبه، قال لافروف إن ترمب عبّر عن تأييده لإقامة علاقات "براغماتية" و"مفيدة للطرفين" مع روسيا.

وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها ترمب مسؤولا روسيا بهذا المستوى، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين البلدين بفترة توتر شديد.

ومن النادر ان يستقبل الرئيس الأمريكي بالمكتب البيضاوي وزير خارجية، أو أي مسؤول من غير قادة الدول والحكومات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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