واشنطن تدرس حظر أجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات القادمة من أوربا

أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن السلطات الأمريكية تدرس حظر أجهزة الكمبيوتر في مقصورة الركاب على متن الطائرات الآتية من أوربا.

وقال المتحدث ديفيد لابان للصحفيين (الثلاثاء) أن وزارة الأمن الداخلي توشك على اتخاذ قرار توسيع ذلك الحظر مع اقتراب العطلة الصيفية.

وأضاف أنه تم تحذير شركات الطيران التي تسيّر رحلات بين أوربا والولايات المتحدة أنّ من المرجّح تنفيذ خطوة حظر أجهزة الكمبيوتر، غير أنه أشار إلى أن الوزير جون كيلي "لم يأخذ قرارا رسميا".

وأعلنت الولايات المتحدة في مارس الماضي، حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الركاب للرحلات الجوية المباشرة القادمة من عدد من الدول، مشيرة الى خطر وقوع اعتداءات "ارهابية".

والدول المعنية بذلك الحظر هي تركيا ومصر والكويت والامارات العربية المتحدة والسعودية والمغرب وقطر والاردن.

وانضمت بريطانيا الى الولايات المتحدة في حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات الى بريطانيا من خمس دول عربية هي مصر والسعودية وتونس والاردن ولبنان ومن تركيا.