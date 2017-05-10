البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع يهاجم السعودية من القاهرة

10/5/2017

بثت وسائل إعلام تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ووسائل إعلام مصرية لقطات لزيارة يحيى صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع، لضريح جمال عبد الناصر في القاهرة.

وقالت إن يحيى محمد عبد الله صالح شارك في ندوة أقيمت في القاهرة تحت عنوان "تضامنا مع الشعب اليمني"، تحدث خلالها عما وصفه بالعدوان السعودي على اليمن.

وذكر "ملتقى الرقي والتقدم" التابع ليحيى صالح أنه قدم خلال مشاركته في ندوة أقامتها قوى سياسية مصرية محاضرة عن الوضع في اليمن.

وأضاف أنه تم في الندوة عرض فيلم وثائقي عمـّا ادعى أنها "جرائم العدوان السعودي" في اليمن حسب تعبيره. كما بثت وسائل إعلام مصرية صورا تـُظهر لقاء نجل شقيق صالح مع أمين عام اتحاد المحامين العرب في القاهرة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يستعد لزيارة رسمية لمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)