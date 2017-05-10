شاهد: نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع يهاجم السعودية من القاهرة

بثت وسائل إعلام تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ووسائل إعلام مصرية لقطات لزيارة يحيى صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع، لضريح جمال عبد الناصر في القاهرة.

وقالت إن يحيى محمد عبد الله صالح شارك في ندوة أقيمت في القاهرة تحت عنوان "تضامنا مع الشعب اليمني"، تحدث خلالها عما وصفه بالعدوان السعودي على اليمن.

وذكر "ملتقى الرقي والتقدم" التابع ليحيى صالح أنه قدم خلال مشاركته في ندوة أقامتها قوى سياسية مصرية محاضرة عن الوضع في اليمن.

وأضاف أنه تم في الندوة عرض فيلم وثائقي عمـّا ادعى أنها "جرائم العدوان السعودي" في اليمن حسب تعبيره. كما بثت وسائل إعلام مصرية صورا تـُظهر لقاء نجل شقيق صالح مع أمين عام اتحاد المحامين العرب في القاهرة.