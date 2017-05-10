شاهد: رئيس جامعة القاهرة هدم ساحات الصلاة لهذا السبب!

تداول نشطاء مواقع الاجتماعي في مصر فيديو للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، يقول فيه إنه كذب على وفد أجنبي كان يزور الجامعة عندما سألوا عن ساحة كلية مليئة بالمصلين.

التسجيل المصور الذي نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم كشف فيه نصار عن السبب الرئيس لإلغاء زوايا الصلاة بكليات جامعة القاهرة، حيث قال إن وفدا أسبانيا رأى ساحة إحدى الكليات وهي ممتلئة بالمصلين، فسألوه فقال لهم: "ده واحد زميلنا مات وإحنا بنصلي عليه لأن العدد كبير".

وأضاف نصار :" هذا المنظر لا يليق بالإسلام ولا الصلاة التي ينبغي أن يكون فيها خشوع واحترام".

وسبق لرئيس جامعة القاهرة أن أصدر قرارا في نوفمبر تشرين الثاني 2015 بغلق كافة زوايا الصلاة المتواجدة بالحرم الجامعي، لأنها تساعد على انتشار الفكر المتطرف، بحسب زعمه، وذلك بعد بناء مسجد الجامعة الكبير الذي عينت وزارة الأوقاف إمامًا له.