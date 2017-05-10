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سياسة|إيطاليا

اختفاء 28 ألف قاصر أجنبي العام الماضي في إيطاليا

10/5/2017

قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن أعداد القاصرين الأجانب الذين اختفوا العام الماضي ارتفع إلى حوالي 28 ألفاً في عموم البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بلغ عدد الأجانب المختفين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً 27 ألفاً و995 قاصر.

وأشارت إلى أن هذه المعطيات تشير إلى زيادة كبيرة، مقارنة بالعام السابق الذي سجل 21 ألفاً و881 قاصرًا أجنبيًا.

ولفت البيان إلى أن "الأمر يتعلق بقُصر غير مصحوبين، وصلوا إلى شواطئ إيطاليا(كمهاجرين)، ثم اختفت آثارهم بعد فترة قصيرة".

وفي نفس السياق، بلغ عدد الشكاوى باختفاء قاصرين أجانب العام الماضي حسب نفس المصدر، 13 ألف حالة تتعلق بحالات هروب من مراكز استقبال اللاجئين أو من منازل عائلات تقدم لهم الرعاية.

ونقل البيان عن نائب وزير الداخلية "دومينيكو مانزيونه" القول إن "هناك حقيقة مهمة جداً تدعو للقلق، وتتمثل في إمكانية استخدام القصر في منظمات إجرامية وطنية ودولية".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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