أمريكا تزود أكراد سوريا بالسلاح

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح لدعم عملية استعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع جيم ماتيس تحدث مع نظيره التركي (الثلاثاء) وذلك بعد الإعلان عن أن واشنطن ستمد المقاتلين الأكراد الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بالسلاح رغم اعتراضات شديدة من أنقرة.

ولم يتضح كيف كان رد وزير الدفاع التركي فكري إشيق لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن الرجلين "أكدا دعمهما للسلام والاستقرار في كل من العراق وسوريا".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.

ولم يصدر رد فعل من تركيا حتى الآن ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالرئيس الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن تسليح القوات الكردية "ضروري لضمان تحقيق انتصار واضح" في الرقة معقل التنظيم في سوريا ومركز تخطيطه لهجمات ضد الغرب.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت، التي تزور ليتوانيا مع وزير الدفاع جيم ماتيس، في بيان "ندرك تماما المخاوف الأمنية لتركيا شريكتنا في التحالف .. نود طمأنة شعب وحكومة تركيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع أي أخطار أمنية إضافية وبحماية شريكتنا في حلف شمال الأطلسي."

وتسلح الولايات المتحدة منذ فترة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية. وقال البيت الأبيض إنه سيظل يمنح الأولوية في تقديم السلاح للمقاتلين العرب في قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن المعدات ستشمل أسلحة خفيفة وذخيرة ومدافع رشاشة ومركبات مدرعة ومعدات هندسية.

وأبدى ماتيس تفاؤله بشأن تبديد التوتر مع أنقرة. وأدلى الوزير بتصريحات للصحفيين في كوبنهاجن عقب محادثات مع مسؤولين بالتحالف وبينهم أتراك.

وكان ماتيس قال في وقت سابق إن "نيتنا هي العمل مع الأتراك جنبا إلى جنب للسيطرة على الرقة وسنعمل على ترتيب ذلك وسنحدد كيف سنفعل ذلك".

وألمحت المتحدثة دانا وايت إلى ذلك عندما قالت "إن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات التحالف هي القوة الوحيدة على الأرض التي يمكنها السيطرة على الرقة في المستقبل القريب".

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الحرب في سوريا لم تترك للولايات المتحدة خيارات سهلة لكنه أعرب عن ثقته في أن واشنطن وأنقرة ستتجاوزان المأزق.

وقال "سنحل ذلك..الحرب أحيانا لا تعطيك كل الخيارات الجيدة، هذه طبيعة الحرب. إنه ليس موقفا جيدا"