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سياسة|مصر

نيويورك تايمز: بابا الفاتيكان وبخ السيسي في حضوره.. شاهد الفيديو

1/5/2017

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن البابا الفاتيكان وجه رسالة حادة وقوية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه عن حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى السيسي هو من أطاح بالإخوان بالمسلمين في انقلاب عسكري عام 2013، مؤكدة أنه عمل على سحق معارضيه وفق تقارير الأمم المتحدة

وأضافت الصحيفة إلى أن البابا فرانسيس خرج عن النص ووجه كلامه للسيسي قائلا "لقد أخبرتني قبل دقائق إن الرب هو إله الحرية" ونظر إليه نظرة ذات مغزي ثم أجاب، "نعم إنها الحقيقة".

وأوضحت الصحيفة أن السيسي العائد من زيارة البيت الأبيض شعر بتوبيخ حاد  من كلام البابا، إلا أنه لم يظهر ذلك، وابتسم ابتسامة واسعة بعد خطاب البابا، وسلم عليه بحرارة.

وقال البابا في كلمته "إن التاريخ لا يغفر لهؤلاء الذين ينادون بالعدالة ويمارسون الظلم؛ التاريخ لن يغفر لهؤلاء الذين يتحدثون عن المساواة ويقصون المختلفين معهم".

وثم أردف: "علينا واجب أن نفضح باعة أوهام الآخرة، الذين يعظون بالكراهية كي يسرقوا من البسطاء حياتهم الحاضرة وحقهم في العيش بكرامة، ويحولونهم إلى وقود حرب حارمين إياهم من إمكانية أن يختاروا بحرية، وأن يؤمنوا بمسؤولية.

واستطرد البابا فرانسيس قائلا: "التاريخ، خلافا لذلك، يكرِّم بناة السلام، الذين يناضلون من أجل عالم أفضل، بشجاعة وبدون عنف: "طوبى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاء اللَّهِ يُدْعَوْنَ" (متى 5، 9)."

وتعد زيارة فرنسيس هي الأولى له إلى مصر والثانية في الشرق الأوسط بعد زيارته للأردن والأراضي الفلسطينية عام 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر + نيويورك تايمز
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