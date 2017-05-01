شاهد: ماذا قال خالد مشعل بشأن تبعية حماس للإخوان؟

أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لا تتبع جماعة الإخوان تنظيميا رغم أنها جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، على حد قوله.

وقال مشعل خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة لإعلان وثيقة المبادئ والسياسات العامة للحركة: "حماس جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، وقبل أن تسمى حماس هذا الاسم كانت هي تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين. فنحن جزء من المدرسة الإخوانية فكريا، لكننا تنظيم فلسطيني قائم بذاته، مرجعيته مؤسساته القيادية وليس تابعا لأي تنظيم هنا أو هناك".

وأكد مشعل أن حركة حماس "لا تتنكر لتاريخها ولا لفكرها ولا تنصرف عن الناس حين تكثر عليهم السهام".