شاهد: كوريا الشمالية تهدد بإغراق غواصة أمريكية

هددت كوريا الشمالية الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بإغراق غواصتها النووية "يو أس أس ميشيغان" ذات القدرات التدميرية والتي رست قرب سواحل كوريا الجنوبية.

وحذر موقع "وريمين زوكيري" الموالي لحكومة "بيونغ يانغ" الاثنين من "مصير مأساوي" سيواجه الغواصة الأمريكية (يو أس أس ميشيغان) حال اقترابها من مناطق سيطرة كوريا الشمالية.

وقال "الغواصة الأمريكية ستتحول إلى شبح غارق ولن تستطع العودة إلى السطح إن اقتربت."

ووصلت الغواصة النووية الأمريكية إلى ميناء مدينة بوسان بكوريا الجنوبية الثلاثاء الماضي لمواجهة مساعي بيونغ يانغ لتطوير أسلحتها النووية، ولديها القدرة على حمل 150 صاروخ كروز من طراز "توماهوك" وفق موقع البحرية الأمريكية.

من جهتها، نقلت شبكة "سي أن أن" أن تواجد الغواصة "يو إس إس ميشيغان" قرب شبه الجزيرة الكورية "أمر روتيني" في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأفاد الموقع أن الغواصة النووية غير مقرر لها بعد المشاركة في أي تدريبات عسكرية.

وتسعى واشنطن إلى تجريد بيونغ يانغ، من قدراتها النووية والبالستية، إلا أن الأخيرة تواصل تجاهلها وتطور أسلحتها وترسانتها، في تحدٍ لقرارات مجلس الأمن والحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي عليها.

يذكر أن بيونغ يانغ أجرت السبت الماضي، تجربة إطلاق صاروخي باليستي، إلاّ أنه انفجر بعد ثوانٍ من إطلاقه، بحسب ما أعلنته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وألمحت كوريا الشمالية الاثنين إلى مواصلة تجاربها النووية قائلة إنها ستعزز قوتها النووية "إلى الحد الأقصى بطريقة متتالية في أي وقت" في مواجهة ما تصفه "بالعدوان والهستيريا الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إنه من المحتمل أن ينشب "صراع كبير" مع كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية في حين قالت الصين الأسبوع الماضي إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد أو يخرج عن السيطرة.

وفي استعراض للقوة أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات كارل فينسون إلى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية للمشاركة في تدريبات مع كوريا الجنوبية .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "الآن والولايات المتحدة تتحرك بلا كلل من أجل فرض عقوبات والضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فان البلاد ستسرع وتيرة تعزيز قوة ردعها النووية وفقا لسياستها الجديدة التي تطلق عليها ’أقصى درجات الضغط والاشتباك’."

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت خمس تجارب نووية وسلسلة من الاختبارات الصاروخية في تحد لمجلس الأمن، وتجري هذه التجارب بمعدل غير مسبوق ومن المعتقد أنها أحرزت تقدما في تصنيع صواريخ متوسطة المدى وصواريخ تطلق من على الغواصات.