شاهد: فيضانات وعواصف قوية تودي بحياة 14 شخصا في الولايات المتحدة

أدت عواصف قوية في وسط وغرب الولايات المتحدة وجنوبها إلى وفاة 14 شخصا على الأقل فيما تواجه مناطق في الشرق احتمال التعرض لزوابع ترافقها رياح قوية الاثنين.

وأعلن مسؤولون أن العواصف القوية في نهاية الأسبوع أدت إلى وفاة 14 شخصا على الأقل في وسط غرب الولايات المتحدة وجنوبها، فيما تواجه مناطق في الشرق احتمال التعرض لزوابع ترافقها رياح قوية الاثنين.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل وانقلاب سيارات وسقوط أشجار، وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في تكساس حصول أربع زوابع في هذه الولاية.

وأفادت رئيسة بلدية كانتون في تكساس – المدينة الواقعة على بعد 95 كلم شرق دالاس، بوفاة أربعة أشخاص، وقالت لو آن ايفيرت للصحافيين الأحد "إنه أمر محزن".

وقالت متحدثة باسم إدارة الأحوال الطارئة في أركنساس إن سوء الاحوال الجوية تسبب بوفاة خمسة أشخاص على الأقل في تلك الولاية.

وأكدت إدارة الأحوال الطارئة في مسيسيبي بمقتل شخصين أحدهما طفل قضى بصعقة كهربائية بسبب مياه الفيضانات.

وهطلت أمطار غزيرة أيضا على ولاية ميزوري وسط غرب الولايات المتحدة مع سقوط قتيلين على الأقل. وبحسب شبكة "سي أن أن" فإن أحد القتيلين امرأة في الثانية والسبعين من العمر علقت في سيارتها التي جرفتها مياه الفيضانات.

وفي تينيسي، توفيت طفلة عمر ها عامان في ناشفيل بعدما سقطت عليها قطعة معدنية بسبب الرياح القوية بحسب دائرة الشرطة في المدينة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية استمرار الفيضانات في أجزاء من شرق أوكلاهوما وشمال أركنساس وميزوري وإيلينوي وأنديانا.

وحذرت السلطات من أن عواصف قوية ترافقها رياح عاتية وزوابع قد تضرب أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة بحلول بعد ظهر الاثنين.