البث الحي
سياسة

شاهد: فيضانات وعواصف قوية تودي بحياة 14 شخصا في الولايات المتحدة

1/5/2017

أدت عواصف قوية في وسط وغرب الولايات المتحدة وجنوبها إلى وفاة 14 شخصا على الأقل فيما تواجه مناطق في الشرق احتمال التعرض لزوابع ترافقها رياح قوية الاثنين.

وأعلن مسؤولون أن العواصف القوية في نهاية الأسبوع أدت إلى وفاة 14 شخصا على الأقل في وسط غرب الولايات المتحدة وجنوبها، فيما تواجه مناطق في الشرق احتمال التعرض لزوابع ترافقها رياح قوية الاثنين.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل وانقلاب سيارات وسقوط أشجار، وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في تكساس حصول أربع زوابع في هذه الولاية.

وأفادت رئيسة بلدية كانتون في تكساس – المدينة الواقعة على بعد 95 كلم شرق دالاس، بوفاة أربعة أشخاص، وقالت لو آن ايفيرت للصحافيين الأحد "إنه أمر محزن".

وقالت متحدثة باسم إدارة الأحوال الطارئة في أركنساس إن سوء الاحوال الجوية تسبب بوفاة خمسة أشخاص على الأقل في تلك الولاية.

وأكدت إدارة الأحوال الطارئة في مسيسيبي بمقتل شخصين أحدهما طفل قضى بصعقة كهربائية بسبب مياه الفيضانات.

وهطلت أمطار غزيرة أيضا على ولاية ميزوري وسط غرب الولايات المتحدة مع سقوط قتيلين على الأقل. وبحسب شبكة "سي أن أن" فإن أحد القتيلين امرأة في الثانية والسبعين من العمر علقت في سيارتها التي جرفتها مياه الفيضانات.

وفي تينيسي، توفيت طفلة عمر ها عامان في ناشفيل بعدما سقطت عليها قطعة معدنية بسبب الرياح القوية بحسب دائرة الشرطة في المدينة.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية استمرار الفيضانات في أجزاء من شرق أوكلاهوما وشمال أركنساس وميزوري وإيلينوي وأنديانا.

وحذرت السلطات من أن عواصف قوية ترافقها رياح عاتية وزوابع قد تضرب أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة بحلول بعد ظهر الاثنين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)