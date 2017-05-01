شاهد: تصرف طريف لأردوغان أثناء منحه الدكتوراه الفخرية في الهند

منحت واحدة من أبرز الجامعات الهندية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان درجة الدكتوراه الفخرية في حفل رفيع المستوى (الإثنين).

وخلال منحه درجة الدكتوراه قام أردوغان بضبط ملابس الدكتور محمد أحمد زكي، نائب رئيس جامعة ميليا الإسلامية، الذي منح أردوغان الدكتوراه الفخرية؛ حيث كان رداؤه غير منضبط على كتفيه.

وتعد جامعة ميليا الإسلامية واحدة من المؤسسات القليلة في الهند التي تقدم برامج تعليمية باللغة التركية.

وكان الرئيس التركي قد أجرى في وقت سابق من اليوم محادثات رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث تعهد الجانبان بتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، والتي يصل حجمها حاليا إلى 6.5 مليار دولار.