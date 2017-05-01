البث الحي
سياسة|تركيا

شاهد: تصرف طريف لأردوغان أثناء منحه الدكتوراه الفخرية في الهند

1/5/2017

منحت واحدة من أبرز الجامعات الهندية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان درجة الدكتوراه الفخرية في حفل رفيع المستوى (الإثنين).

وخلال منحه درجة الدكتوراه قام أردوغان بضبط ملابس الدكتور محمد أحمد زكي، نائب رئيس جامعة ميليا الإسلامية، الذي منح أردوغان الدكتوراه الفخرية؛ حيث كان رداؤه غير منضبط على كتفيه.

وتعد جامعة ميليا الإسلامية واحدة من المؤسسات القليلة في الهند التي تقدم برامج تعليمية باللغة التركية.

وكان الرئيس التركي قد أجرى في وقت سابق من اليوم محادثات رفيعة المستوى مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث تعهد الجانبان بتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين، والتي يصل حجمها حاليا إلى 6.5 مليار دولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

بعد اغتيال فخري زاده.. إسرائيل تطلب من دبلوماسييها "اليقظة"

العالم الإيراني محسن فخري زاده (رويترز)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)