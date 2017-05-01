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سياسة|مصر

شاهد: الطفل المصري "الراقص مع الكلاب" في الشارع مرة أخرى

30/4/2017

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو مصور يظهر عودة الطفل المصري المسمى إعلاميا بـ "الراقص مع الكلاب" إلى الشارع مرة أخرى.

وذلك بعد أن تعهد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة برعايته.

وحاز الطفل عبد الرحمن فكري شهرةً واسعة، بعدما التقطته عدسة إحدى الصحف وهو يلعب مع الكلاب في الشارع، حيث كان يبيت به، بعدما طرده أبوه إرضاء لزوجته الثانية.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يلعب مع الكلاب، حيث قال إن أباه ذهب إلى ملجأ رعاية الأيتام الذي كان يقيم فيه واصطحبه خارجاً.

وأضاف الطفل أنه خرج من الملجأ ليقيم بعد ذلك مع جده وعمه، إلا أن الطفل اتجه إلى الشارع مرة أخرى ليلعب مع الكلاب في المكان الذي كان يرتاده سابقاً، في منطقة وسط البلد بالقاهرة.

من جانبها قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها سلمت الطفل عبد الرحمن لوالده، مؤكدة متابعتها الدائمة لحالة الطفل المشهور إعلامياً بـ"الراقص مع الكلاب" .

وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم أنه كان قد تم إيداع الطفل عبد الرحمن نادي فكري " 13سنة" وشقيقه الأصغر مصطفي نادي فكري "8 سنوات" بدار رعاية " فيس"، وبعد فترة في الدار خضع فيها لجلسات تأهيل، قام والد الطفل باستلامه من المؤسسة بناءً على طلبه ورغبة الطفلين الشديدة للعودة إلى أسرتهما.

وأكدت على أنه تم توفير معاش تكافل لوالد الطفل عبد الرحمن بالإضافة إلى متابعة فريق من الأخصائيين تنفيذ جلسات توعية اجتماعية لأسرة الطفل.

وأردفت أن الوزارة أرسلت فريقا الشارع للبحث عن عبد الرحمن بمجرد ترديد معلومة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن الطفل هرب من جديد من أسرته. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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