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سياسة

رايتس ووتش: النظام السوري استخدم غاز الأعصاب في هجماته الأخيرة

1/5/2017

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش (الاثنين) إن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الأعصاب في خان شيخون وفي ثلاث هجمات أخرى مؤخرا.

وأضافت المنظمة في تقرير جديد لها إن النظام السوري ضاعف أيضا الهجمات بغاز الكلور وبدأ يستخدم صواريخ كلور تطلق من الأرض في القتال قرب دمشق.

وقال المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث إن "استخدام الحكومة (السورية) مؤخرا للمواد المخلة بالأعصاب تصعيد قاتل، وجزء من نمط واضح".

وأضاف "في الأشهر الستة الماضية، استخدمت الحكومة الطائرات الحربية والمروحيات والقوات البرية لتنفيذ هجمات بالكلور والسارين في دمشق وحماة وإدلب وحلب" مؤكدا أن هذا الأمر "يعد استخداما واسع النطاق وممنهجا للأسلحة الكيميائية".

وتابع التقرير أن "هذه الهجمات واسعة النطاق ومنهجية، ووُجهت في بعض الحالات ضد السكان المدنيين (…) وقد تنطبق عليها المعايير القانونية الكفيلة بتصنيفها جرائم ضد الإنسانية".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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