حماس تعلن وثيقتها السياسية الجديدة الإثنين

تبث قناة "الجزيرة مباشر" اليوم الاثنين الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة (17:45 بتوقيت غرينتش، فعاليات تدشين الوثيقة السياسية الجديدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويتزامن الإعلان عن "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" من غزة مع إعلانها في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور قيادات الحركة.

وكانت (حماس) قالت إنها ستعلن وثيقتها السياسية المعدلة في الأول من مايو/أيار.

ولم تُعط الحركة أيّ تفاصيل عن مضمون الوثيقة التي ستحل محل الميثاق الذي صيغ في العام 1987.

ويأتي الإعلان عن الوثيقة بعد إجراء انتخابات داخلية في الحركة.