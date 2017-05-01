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سياسة

التحالف يقر بمقتل 352 مدنيا جراء ضرباته في سوريا والعراق

30/4/2017

قال الجيش الأمريكي إن ما لا يقل عن 352 مدنيا قتلوا في ضربات قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ بدء عمليات التحالف في 2014.

وقالت قوة المهام المشتركة في تقييمها الشهري للقتلى المدنيين لعمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم إنها لا تزال تعكف على تقييم 42 تقريرا عن سقوط قتلى مدنيين.

وأضافت أن 45 مدنيا قتلوا في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2016 ومارس آذار 2017. وذكرت أن 80 قتيلا مدنيا سقطوا في الفترة من أغسطس آب 2014 إلى الآن ولم يتم الإعلان عنهم من قبل. وشمل التقرير 26 قتيلا في ثلاث ضربات منفصلة في مارس آذار.

والأرقام الرسمية للجيش أقل كثيرا عن أرقام أوردتها جماعات أخرى. وقالت جماعة المراقبة (ايرورز) إن ما يربو على 3 آلاف مدني قتلوا في ضربات جوية للتحالف.

وشملت الأرقام التي صدرت يوم الأحد 14 مدنيا قتلوا في مارس آذار في ضربة أدت إلى انفجار ثانوي فضلا عن عشرة مدنيين قتلوا في ضربة على أحد مقرات تنظيم الدولة في الشهر ذاته.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "نأسف للخسائر غير المتعمدة لأرواح المدنيين… ونعبر عن خالص تعاطفنا مع العائلات والمتضررين الآخرين من هذه الضربات".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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