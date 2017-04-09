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سياسة

مقتل 40 وإصابة العشرات في تفجيرين استهدفا كنيستين بمصر

9/4/2017

قتل 40 شخصا وأصيب العشرات، وفق حصيلة أولية، في تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر.

فقد سقط 27 قتيلا وأكثر من 59 مصابا جراء تفجير استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة محافظة الغربية (شمال القاهرة)، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري.   
وقال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف "الانفجار حدث داخل الكنيسة أثناء الصلاة".
وفي الإسكندرية، قالت وزارة الصحة والسكان إن 13 شخصا بينهم ضابطان وأمين بالشرطة قتلوا وأصيب 35 آخرون اليوم الأحد في انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية بمدينة الإسكندرية الساحلية.

وقال التلفزيون المصري إن انتحاريا نفذ الانفجار.

وقالت فيفيان  -وهي شاهدة عيان كانت داخل الكنيسة وقت حدوث التفجير- إن النيران ملأت الكنيسة كما انبعث الدخان وسقطت أجزاء من القاعة وتناثرت أشلاء الضحايا الذين كانوا يجلسون في الصفين الأول والثاني من المقاعد، وأضافت أن حالات الإصابة صعبة جدا، وأنها رأت أحشاء مصابين ورأت مصابين سيقانهم مقطوعة بالكامل.

ويأتي هذا التفجير بالتزامن مع " أحد الشعانين" وهو من أعياد المسيحيين التي فرضت السلطات بالتزامن معها إجراءات أمنية مشددة وخاصة في محيط الكنائس.

و"أحد الشعانين" هو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير الذي يسبق عيد الفصح أو القيامة عند المسيحيين مطلع الشهر الجاري.

ودعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا مجلس الدفاع الوطني للانعقاد اليوم.

ويضم مجلس الدفاع الوطني رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة أفرعها ووزير الخارجية.

كان تنظيم الدولة قد تبنى تفجيرا في الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أدى إلى مقتل 25 شخصا.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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