مفاجأة: كنيسة طنطا شهدت محاولة تفجير سابقة قبل أيام

كشفت تقارير صحفية في مصر أن كنيسة مار جرجس التي تعرضت لتفجير الأحد قد شهدت محاولة تفجير فاشلة بقنبلة قبل نحو 10 أيام فقط.

واعتبر نشطاء مصريون أن نجاح الهجوم على الكنيسة بعد تفكيك القنبلة السابقة يكشف عن تقصير أمني واضح في حماية الكنائس والمؤسسات من جانب قوات الأمن.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت في 29 مارس/آذار الماضي بالعثور على قنبلة داخل مبنى كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

وقالت صحيفة التحرير المصرية إن شرطة النجدة تلقت إخطارا بالعثور على القنبلة داخل مبنى الكنيسة، وإن خبراء المفرقعات نجحوا في تفكيك القنبلة وإبطال مفعولها، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

لكن الكنيسة نفسها تعرضت اليوم (الأحد) لهجوم بقنبلة تم زرعها بالصف الأول بالكنيسة وأسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

وبعد نحو 3 ساعات فقط وقع تفجير ثان بهجوم انتحاري استهدف الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين.