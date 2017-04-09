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مفاجأة: كنيسة طنطا شهدت محاولة تفجير سابقة قبل أيام

كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا شهدت محاولة تفجير فاشلة بقنبلة قبل أيام
كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا شهدت محاولة تفجير فاشلة بقنبلة قبل أيام
9/4/2017

كشفت تقارير صحفية في مصر أن كنيسة مار جرجس التي تعرضت لتفجير الأحد قد شهدت محاولة تفجير فاشلة بقنبلة قبل نحو 10 أيام فقط.

واعتبر نشطاء مصريون أن نجاح الهجوم على الكنيسة بعد تفكيك القنبلة السابقة يكشف عن تقصير أمني واضح في حماية الكنائس والمؤسسات من جانب قوات الأمن.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت في 29 مارس/آذار الماضي بالعثور على قنبلة داخل مبنى كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

وقالت صحيفة التحرير المصرية إن شرطة النجدة تلقت إخطارا بالعثور على القنبلة داخل مبنى الكنيسة، وإن خبراء المفرقعات نجحوا في تفكيك القنبلة وإبطال مفعولها، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

لكن الكنيسة نفسها تعرضت اليوم (الأحد) لهجوم بقنبلة تم زرعها بالصف الأول بالكنيسة وأسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

وبعد نحو 3 ساعات فقط وقع تفجير ثان بهجوم انتحاري استهدف الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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