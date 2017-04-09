البث الحي
سياسة

مصادرة صحيفة مصرية طالبت بإقالة وزير الداخلية بعد تفجيرات الكنائس

الصحيفة صودرت رغم كونها محسوبة على أجهزة الأمن المصرية
الصحيفة صودرت رغم كونها محسوبة على أجهزة الأمن المصرية
9/4/2017

قالت صحيفة "البوابة" المقربة من أجهزة الأمن المصرية، إن السلطات صادرت عدد غد الاثنين بعدما تضمن مطالب بمحاسبة وإقالة وزير الداخلية بسبب تكرار الهجمات الإرهابية في عهده.

ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورا للعدد الذي تمت مصادرته والذي تضمن في صفحته الأولى عنوانا يقول: "حاسبوه قبل أن تُحاسَبوا" مصحوبا بصورة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

وتساءلت الصحيفة المملوكة للصحفي عبد الرحيم علي، المقرب من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في مصر: "هل وزير الداخلية على رأسه ريشة؟ هل إقالة مدير أمن الغربية تعفي عبد الغفار من الجزاء؟"

وكان وزير الداخلية قد أقال مدير أمن محافظة الغربية عقب تفجير انتحاري استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة المحافظة صباح الأحد، وأسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين.

وعقب تفجير طنطا استهدف انتحاري آخر الكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتضمن عدد جريدة البوابة المصادَر أيضا ملفا عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ تولى عبد الغفار منصب وزارة الداخلية في مارس/آذار 2015، وتساءلت في عنوان آخر "متى يُقال عبد الغفار؟"

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)