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سياسة|فرنسا

فرنسا تطرد حفيد حسن البنا

الإمام السويسري الدكتور هاني رمضان
الإمام السويسري الدكتور هاني رمضان
9/4/2017

طردت وزارة الخارجية الفرنسية الإمام السويسري من أصل مصري هاني رمضان اليوم السبت، بسبب ما قالت إنها تصريحات وتصرفات سابقة تشكل "تهديدا خطيرا على النظام العام."

واعتقلت الشرطة هاني رمضان في كولمار بشمال شرق فرنسا حيث كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر.

يشار إلى أن رمضان هو شقيق المفكر الإسلامي الشهير طارق رمضان وحفيد حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون".

وقال بيان وزارة الداخلية "وزير الداخلية ماتياس فيكل أمر هاني رمضان بالعودة إلى سويسرا هذا المساء."

وأضاف البيان أن "رمضان معروف بأنه تحدث وتصرف بطريقة تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام."

وفرنسا في حالة تأهب قصوى عقب موجة هجمات شنها مسلحون منذ يناير/كانون الثاني عام 2015 والتي أسفرت عن مقتل ما يربو على 230 شخصا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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