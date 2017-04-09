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سياسة

شاهد: لحظة تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

9/4/2017

أظهر تسجيل كاميرات المراقبة بالكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر لحظة وقوع انفجار أسفر عن مقتل وإصابة العشرات الأحد

وأظهر الفيديو محاولة الانتحاري دخول بوابة الكنيسة من أحد الأبواب حيث يمنعه أحد الحراس ويوجهه للدخول من البوابة الإلكترونية التي يتجه إليها، لكنه يقوم بتفجير نفسه أثناء محاولته الدخول.

وجاء تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بعد ساعات من تفجير استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية (شمال القاهرة) وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري.

وأسفر التفجيران عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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