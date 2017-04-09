شاهد: لحظة تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

أظهر تسجيل كاميرات المراقبة بالكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر لحظة وقوع انفجار أسفر عن مقتل وإصابة العشرات الأحد

وأظهر الفيديو محاولة الانتحاري دخول بوابة الكنيسة من أحد الأبواب حيث يمنعه أحد الحراس ويوجهه للدخول من البوابة الإلكترونية التي يتجه إليها، لكنه يقوم بتفجير نفسه أثناء محاولته الدخول.

وجاء تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بعد ساعات من تفجير استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية (شمال القاهرة) وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري.

وأسفر التفجيران عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين.