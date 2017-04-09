شاهد: انتشار قوات الجيش المصري بالمحافظات بعد تفجير كنيستين

قال بيان لرئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر الدفع بعناصر من القوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية بجميع المحافظات.

جاء ذلك بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا (الأحد) وأوقعا 45 قتيلا على الأقل و118 مصابا.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية".

وبثت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على يوتيوب مقطعا مصورا لعربات عسكرية وحاملات جنود أثناء عملية الانتشار.

وكان تنظيم الدولة الذي ينشط موالون له في محافظة شمال سيناء قد أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومين.

ووقع الانفجار الأول، الذي أسفر عن وقوع 29 قتيلا في كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية، أثناء القداس في بداية "أسبوع الآلام" الذي يسبق عيد الفصح.

كما أدى الانفجار الثاني إلى مقتل 16 شخصا، ووقع قرابة الساعة 12 ظهرا مستهدفا الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية الساحلية في شمال البلاد.