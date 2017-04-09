شاهد: اللحظات الأولى لانفجار كنيسة مار جرجس في مصر

ذكر التلفزيون المصري، اليوم الأحد، إن تفجيرا وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا محافظة الغربية (دلتا/شمال البلاد) أسفر عن مقتل 21 قتيلا وعشرات الجرحى، وفق حصيلة أولية.

في السياق ذاته، قال مسؤول أمني إن التفجير وقع داخل الكنيسة، وتقوم قوات الحماية المدنية والمفرقعات التابعة لوزارة الداخلية بتمشيط موقع الحادث. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا أولية للحادث من داخل الكنيسة.

وقال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف للتلفزيون المصري إن "الانفجار حدث داخل الكنيسة أثناء الصلاة."

ويأتي التفجير بالتزامن مع ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة المصرية، اليوم الأحد، قداس "أحد الشعانين" في الإسكندرية (شمالي مصر).

و"أحد الشعانين" هو الأحد السابع والأخير من الصوم الكبير الذي يسبق عيد الفصح أو القيامة عند المسيحيين.

ومطلع الشهر الجاري، شهدت محافظة الغربية (دلتا/شمال)، وقوع تفجير قرب مركز تدريب الشرطة بمدخل مدينة طنطا، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وقع تفجير في قاعة الصلاة بالكنيسة البطرسية، الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية (وسط العاصمة) أثناء صلاة القداس ما أدى إلى مقتل 29 شخصا بخلاف مرتكب الحادث وإصابة العشرات.

