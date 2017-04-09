شاهد: السيسي يعلن حالة الطوارئ في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

بعد تفجيرين دمويين في كنيستين بمحافظة الغربية "وسط" ومحافظة الإسكندرية "شمال" خلفا نحو 45 قتيلا وأكثر من 100 جريح.

وأضاف السيسي في خطاب متلفز بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني أن بلاده تتعرض لهجمات إرهابية وطالب المصريين بالاصطفاف لمواجهتها.

وأعرب السيسي عن ضيقه من تكرار مشاهد التفجيرين في القنوات التلفزيونية داعيا إلى خطاب إعلامي مسؤول.

وأعلن الرئيس المصري تشكيل "المجلس الأعلى للدفاع" قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل المجلس وتوفير كافة السبل لتنفيذ مهامه على كافة الأصعدة.

وشهدت مصر الأحد تفجيرين الأول في كنيسة مارجرجس بمحافظة الغربية أدى إلى مقتل 29 وإصابة العشرات والثاني في الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية أدى إلى مقتل 16 وإصابة آخرين.